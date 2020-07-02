CNN: разведка США все реже докладывает Трампу о «российской угрозе»

Разведка США все реже докладывает главе государства Дональду Трампу о российских угрозах из-за его отрицательного отношения к таким сообщениям, сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», — заявил телеканал.

Отмечается, что если доклад включал сообщения о России, Трамп часто «взрывался, требуя сообщить, почему они (работники спецслужб) продолжают сосредотачиваться на России».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала движение «Талибан» (организация запрещена в России)* нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона это отрицает, талибы* также заявляют о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия. Позже советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ решил не докладывать об этом, потому что сведения не были проверенными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пенс вслед за Трампом заявил, что ему не сообщали о «сговоре» РФ с талибами*

— Советник Трампа рассказал, почему президенту не доложили о «сговоре РФ с талибами*»

— Трамп назвал статью NYT о «сговоре» РФ и талибов* «обманом газет и демократов»