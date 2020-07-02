Пенс вслед за Трампом заявил, что ему не сообщали о «сговоре» РФ с талибами**

Вице-президент США Майк Пенс уведомил, что ему не сообщали о «сговоре» России с талибами (организация запрещена в России), наличие которого отрицают и в Москве, и в администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Политик отметил, что ему «об этом деле не докладывали».

«Я не буду обсуждать секретные материалы», — заявил Пенс журналистам в Аризоне, его слова цитирует пресс-служба Белого дома.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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