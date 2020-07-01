Советник Трампа рассказал, почему президенту не доложили о «сговоре РФ с талибами*

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал о причинах того, почему глава Белого дома не был проинформирован о разведданных по «сговору России с талибами (организация запрещена в России)*». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такое решение было принято высокопоставленной сотрудницей ЦРУ по причине неполноты подтвержденных данных.

Советник выразил мнение, что такое решение было верным, поскольку каждый день появляются «тысячи разведданных».

О'Брайен добавил, что человек, который «слил» эти данные, должен «устыдиться», так как теперь возникают трудности с выявлением реальной ситуации по данному вопросу.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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