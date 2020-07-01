Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем

Российские истребители Су-27 перехватили американские самолеты-разведчики над Черным морем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Южный военный округ.

«Первого июля 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты США пролетели над нейтральными водами и не приближались к российской границе. Российские военные выполнили полет, соблюдая международные нормы.

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