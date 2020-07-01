В Пентагоне ничего не знают о «сговоре» России с талибами* в Афганистане

Глава Пентагона Марк Эспер утверждает, что у ведомства не было информации, которая бы подтверждала данные The New York Times о якобы российском предложении боевикам террористической группировки нападать на американских военных в Афганистане.

«У Пентагона в настоящее время нет подтвержденной информации о злонамеренных действиях России», — передает слова Эспера «Интерфакс».

Он отметил, что в США всегда уделяется самое серьезное внимание потенциальным угрозам для военного персонала США.

Газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Россия отрицает данную информацию, движение «Талибан» (организация запрещена в России) также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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