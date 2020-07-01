В США поразмышляли о побуждающих к войне с Ираном факторах

Американское правительство будет готово начать войну с Ираном, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

При этом главным фактором, побуждающим к военным действиям, называется попытка предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. По словам Хука, президент США Дональд Трамп серьезно настроен не дать Ирану заполучить атомное вооружение, поэтому он готов рассматривать даже военное решение.

«Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант (предотвращения получения Ираном ядерного оружия. — «Газета.Ru») всегда рассматривается», — цитирует Хука ТАСС.

Спецпредставитель уверен, что решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было правильным.

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