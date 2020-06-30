Байден усомнился в когнитивных способностях Трампа после слов о «сделке» РФ и талибов**

Экс-вице-президент США Джо Байден раскритиковал американского президента Дональда Трампа после его заявления о том, что ему не докладывали о якобы сделке России и талибов (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает Mediaite.

Кандидат в президенты отметил, что Трамп ставит под сомнение свои когнитивные способности, поскольку «не осознает, что происходит».

Политик добавил, что глава Белого дома или забывает полученную краткую информацию по важным темам, или «не считает нужным знать о ней».

«Если он не был проинформирован или не знал об этом, то это отражает неисполнение обязанностей», — подчеркнул Байден.

По его мнению, Трампу следует быстрее дать соответствующий комментарий по данному вопросу.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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