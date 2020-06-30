Небензя cчел резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией
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Постпред России при ООН Василий Небензя считает утопией проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, который истекает осенью этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот проект резолюции не пройдет в СБ ООН.
«Тут нет основания для каких-либо переговоров», — заявил Небензя.
США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне обещали, что не допустят этого.
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