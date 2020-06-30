Скульптор Андрей Коробцов рассказал о создании Ржевского мемориала

Скульптор Андрей Коробцов в беседе с «Российской газетой» рассказал о создании Ржевского мемориала советскому солдату.

По его словам, после первого этапа конкурса жюри аннулировало все проекты, так как в них «не хватало души».

Коробцов и второй создатель проекта — архитектор Константин Фомин — понимали, что в работе необходимо уйти от излишнего пафоса. Они создали более 80 эскизов монумента.

«Отчетливо помню тот день, когда нас осенило: души павших солдат — это те самые журавли из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова», — рассказал скульптор.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Cоветскому солдату в городе Ржев.

Монумент представляет собой 25-метрового бронзового солдата с автоматом в руке и в распахнутой плащ-палатке, полы которой обращаются в журавлей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин призвал продолжить поисковую работу подо Ржевом

— Путин и Лукашенко открыли мемориал Cоветскому солдату в Ржеве

— Путин и Лукашенко посадили ели подо Ржевом в память о погибших в войне