Скульптор Андрей Коробцов рассказал о создании Ржевского мемориала
Скульптор Андрей Коробцов в беседе с «Российской газетой» рассказал о создании Ржевского мемориала советскому солдату.
По его словам, после первого этапа конкурса жюри аннулировало все проекты, так как в них «не хватало души».
Коробцов и второй создатель проекта — архитектор Константин Фомин — понимали, что в работе необходимо уйти от излишнего пафоса. Они создали более 80 эскизов монумента.
«Отчетливо помню тот день, когда нас осенило: души павших солдат — это те самые журавли из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова», — рассказал скульптор.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Cоветскому солдату в городе Ржев.
Монумент представляет собой 25-метрового бронзового солдата с автоматом в руке и в распахнутой плащ-палатке, полы которой обращаются в журавлей.
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