Российским военным повысят оклады

Правительство России постановило увеличить оклады российским военным с октября текущего года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением оклады увеличат в 1,03 раза.

Данные изменения коснутся военных, которые проходят службу по контракту или призыву, имеют специальные звания, а также бойцов Росгвардии, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Министерства внутренних дел. Кроме того, прибавка ожидает пожарных, работников таможенной службы и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

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