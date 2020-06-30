СМИ: США могут выкупить у Турции российские С-400

Соединенные Штаты могут выкупить находящиеся на вооружении турецкой армии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства, передает газета Defense News.

По данным издания, это может произойти в рамках законодательных инициатив, предложенных в Сенате на прошлой неделе. Соответствующая поправка к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предполагает выкуп у Турции комплексов С-400 за счет бюджета американских Сухопутных войск на приобретение ракетного вооружения.

Данный шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по проблеме участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, отмечает автор материала.

При этом он достаточно скептически оценивает вероятность вступления в силу вышеуказанной поправки.

Россия заключила контракт с Турцией на поставку С-400 в 2017 году, стоимость контракта составляет $2,5 млрд. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

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