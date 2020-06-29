СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии «смертоносных машин». Об этом сообщает РИА «Новости».
Таковыми журналисты сочли танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
В статье автор отмечает, что Т-90М обладает высокими показателями боевой эффективности. Внимание обратили на себя и ТОС-2.
«Еще одной «смертоносной машиной», которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2», — говорится в материале.
Китайские СМИ также отметили, что демонстрация раритетной техники на параде говорит о глубоком уважении России к «железным героям» Великой Отечественной войны.
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