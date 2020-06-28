Больше семи тысяч российских военных заразились коронавирусом

Число заражений коронавирусом среди российских военных достигло 7 725, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что выздоровели 6 630 человек. Сейчас болеют 1 365 военных, 10 их которых находятся в состоянии средней тяжести, а остальные болеют без симптомов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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