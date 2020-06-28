В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

В России был осуществлен эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, эксперимент был проведен в реальных боевых условиях.

«В «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил этот и другой источник в оборонно-промышленном комплексе, применение такой «стаи» существенно увеличивает эффективность выполнения боевых задач.

Место и дата проведения эксперимента не указаны.