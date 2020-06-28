Назван срок передачи ВМФ России новейшей атомной подлодки «Казань»

Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» передадут Военно-морскому флоту России до конца 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, российский флот получит данную субмарину в декабре текущего года.

Как отмечается, подлодка должна будет оснащена ракетным комплексом «Циркон».