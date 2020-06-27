Конгрессмены США обеспокоены выходом из ДОН

Члены конгресса США обеспокоены решением администрации президента о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает ТАСС со ссылкой на проект американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Составитель проекта председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса Адам Смит требует от федерального правительства отчет по данному вопросу, указано в документе.

В частности, правительство должно предоставить конгрессу информацию о последствиях выхода США из договора, о позиции союзников относительно данного решения и о способах замены разведывательных данных, которые получались в рамках договора.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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