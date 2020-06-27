Пентагон представит Трампу 29 июня варианты вывода военных США из Германии

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер представит 29 июня главе государства Дональду Трампу ряд вариантов вывода нескольких тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«В понедельник министр проведет брифинг для президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии», — сказал Хоффман.

Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек, а часть американских войск будут переброшены из Германии в Польшу.

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