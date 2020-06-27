Более 6,2 тысячи военных в России вылечились от коронавируса

Общая численность выздоровевших от коронавируса российских военных увеличилась до 6 268 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

За сутки выздоровели 100 человек, уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 368 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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