Испытание ракеты для «уничтожения» Крымского моста попало на видео
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Видеозапись испытания украинской ракеты комплекса «Нептун» опубликовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.
Ранее Турчинов заявлял, что эта ракета способна разрушить Крымский мост.
На записи ракета поражает баржу, которая тонет после атаки.
При этом в настоящее время отсутствуют «обещанные средства», необходимые для продолжения ракетной программы, написал Турчинов. Он добавил, что государственного заказа на производство ракет также до сих пор нет.
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