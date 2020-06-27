Испытание ракеты для «уничтожения» Крымского моста попало на видео

Видеозапись испытания украинской ракеты комплекса «Нептун» опубликовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

Ранее Турчинов заявлял, что эта ракета способна разрушить Крымский мост.

На записи ракета поражает баржу, которая тонет после атаки.

При этом в настоящее время отсутствуют «обещанные средства», необходимые для продолжения ракетной программы, написал Турчинов. Он добавил, что государственного заказа на производство ракет также до сих пор нет.

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