NYT: Россия предлагала вознаграждение за убийство военных США в Афганистане

По версии американской разведки, Россия тайно предлагала вознаграждение за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе американских военных, в Афганистане. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Боевики, связанные с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), якобы получили от российского подразделения военной разведки за успешные атаки на американцев и силы коалицы, указано в материале.

При этом Кремль не был проинформирован о подобных обвинениях со стороны властей США, пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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