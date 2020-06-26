NYT: Россия предлагала вознаграждение за убийство военных США в Афганистане
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По версии американской разведки, Россия тайно предлагала вознаграждение за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе американских военных, в Афганистане. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Боевики, связанные с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), якобы получили от российского подразделения военной разведки за успешные атаки на американцев и силы коалицы, указано в материале.
При этом Кремль не был проинформирован о подобных обвинениях со стороны властей США, пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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