Опубликовано видео с награждения потерявшей туфлю участницы парада Победы
Опубликовано видео награждения Ксении Кальчинской, которая потеряла туфлю во время парада Победы в Калининграде, но не сломала строй, передает РИА «Новости».
На записи командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов перед строем мичманов и офицеров наградил девушку медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов.
Кальчинская — гвардии прапорщик, фельдшер ПВО Балтийского флота. В этом году она участвовала в параде Победы в третий раз. Во время марша девушка потеряла туфлю, но не нарушила строй и продолжила идти. Это высоко оценил Носатов и решил поощрить военнослужащую.
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