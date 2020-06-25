Опубликовано видео с награждения потерявшей туфлю участницы парада Победы

Опубликовано видео награждения Ксении Кальчинской, которая потеряла туфлю во время парада Победы в Калининграде, но не сломала строй, передает РИА «Новости».

На записи командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов перед строем мичманов и офицеров наградил девушку медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов.

Кальчинская — гвардии прапорщик, фельдшер ПВО Балтийского флота. В этом году она участвовала в параде Победы в третий раз. Во время марша девушка потеряла туфлю, но не нарушила строй и продолжила идти. Это высоко оценил Носатов и решил поощрить военнослужащую.

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