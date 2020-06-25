В Совфеде назвали причину выхода США из ДРСМД

В Совете Федерации назвали причину, по которой США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление в своей Twitter сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он назвал данное решение американской стороны ожидаемым. Однако, по его мнению, такие действия Вашингтона ставят Европу Европу под риск оказаться «заложниками США».

«Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–х», — заключил Пушков.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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