Президент Польши отрицает планы США по преобразованию в страну ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда опроверг мнение о том, что американские власти намерены перебазировать в Польшу ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что никогда не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы атомного оружия.

«Я ничего об этом не слышал. Могу сказать об этом с открытым забралом», — добавил Дуда.

Польский лидер также подчеркнул, что США не имеют планов по перебрасыванию атомного оружия в Польшу.

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