США перебросят войска из Германии в Польшу

Соединенные штаты Америки перебросят часть своих войск из Германии в Польшу, пишет ТАСС со ссылкой на американского президента Дональда Трампа.

Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе», — сказал он.

Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек.

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