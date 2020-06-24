США перебросят войска из Германии в Польшу
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Соединенные штаты Америки перебросят часть своих войск из Германии в Польшу, пишет ТАСС со ссылкой на американского президента Дональда Трампа.
Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе», — сказал он.
Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек.
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