США увеличили вознаграждение за информацию о лидере ИГ*

США увеличили вознаграждение за информацию о местонахождении лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)*. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

«Я рад объявить, что госдепартамент США повысил сумму вознаграждения за информацию о местонахождении нового лидера ИГ* до $10 млн», — сказал Помпео.

Отмечается, что разыскивается Аль-Маул, также известный как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. По информации США, он стал руководителем ИГ* в октябре 2019 года после гибели в результате операции США предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее США внесли нового главаря группировки «Исламское государство» в список террористов.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.

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