Производством российского «самолета-такси» Ил-103 может заняться Венгрия

Минпромторг России рассматривает возможность начала производства российских «самолетов-такси» Ил-103 на территории Венгрии. Об этом заявил глава ведомства Мантуров по итогам встречи с венгерским министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто.

Созданием четырехместных российских самолетов может заняться венгерская компания «Магнус» (Magnus Aircraft Corp.). Мантуров отметил, что на данный момент почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое стороны смогут подписать в ближайшее время.

Ранее о возобновлении производства самолетов Ил-103 в 2017 году говорил занимающий в то время должность первого заместителя генерального директора ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Павел Черенков. Известно, что производство Ил-103 велось в России с 1997 по 2007 год. За это десятилетие было произведено 66 самолетов.

Одномоторный поршневой пассажирский Ил-103 также называют «самолет — воздушное такси». Он имеет длину около 8 м, высоту — 3,135 м. Его максимальная взлетная масса ограничена 1460 кг.

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