WSJ: США могут продлить ДСНВ при выполнении трех условий

Решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о продлении договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона, передает Wall Street Journal со ссылкой источник из числа официальных представителей.

По его данным, Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему КНР.

Однако источник сомневается, что эти требования американского президента будут окончательными.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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