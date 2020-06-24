SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы
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В сирийской провинции Хама сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), передает государственное агентство САР SANA.
По его данным, удалось сбить несколько целей.
Ранее командование армии Сирии заявило об атаках с воздуха на позиции армии в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате которых два военнослужащих погибли и четверо были ранены.
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