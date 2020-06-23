Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из-за военного конфликта с КНР

Власти Индии намерены как можно скорее организовать поставку российских ЗРК С-400 в страну из-за роста напряженности на границе с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, именно с такой целью прибыл на днях в Москву министр обороны Индии Раджнатх Сингх. В ходе визита он проведет встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и обсудит с ним ситуацию в Лодакхе.

Bloomberg также отмечает, что индийская сторона заинтересована в покупке у России 33 новых истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ. Министр обороны республики намерен также поднять вопрос о приобретении запчастей и деталей для российской техники, которая состоит на вооружении у Индии.

В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт о поставках С-400 на сумму в $5 млрд. Они должны прибыть в страну не позднее 2021 года.

15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими военными произошло боестолкновение.

По версии китайских военных, индийская армия нарушила обязательства и незаконно пересекла линию фактического контроля, намеренно нанеся провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, в результате которого есть раненые и убитые.

Индийская сторона заявила, что столкновение произошло из-за попытки КНР в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.

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