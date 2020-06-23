В Госдепе заявили, что продолжат следить за действиями России на Новой Земле

США продолжат отслеживать деятельность России на полигоне Новой Земли на предмет проведения якобы возможных ядерных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

Также американская сторона намерена продолжить двусторонние консультации с РФ с целью обеспечения прозрачности деятельности полигона и других мер доверия.

Кроме того, США намерены контролировать соблюдение Россией обязательств, прописанных в Договоре об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Этот документ был утвержден 15 апреля текущего года.

По мнению американской стороны, после утверждения договора Россия проводила эксперименты с ядерным оружием.

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