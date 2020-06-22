Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД

В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.

В частности, был затронут вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), а также последствия выхода американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

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