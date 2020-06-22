Менее 1,5 тысячи российских военных остаются на лечении от COVID-19

Число российских военных, вылечившихся от коронавируса, достигло до 5772, в больницах остаются 1473 пациента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1473 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, за последние сутки из больниц Минобороны были выписаны 46 военнослужащих. Выздоровели с начала пандемии 5 772 человека.

Среди гражданского персонала военных учреждений заболевшим числится 241 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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