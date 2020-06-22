Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано.
Такое решение принято в связи с запуском Россией новой радиолокационной станции «Воронеж-М» под Орском. Она способна заменить радиолокационную станцию «Днепр», которая входит в состав казахстанского узла Балхаш.
Уточняется, что данные станции применяются в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Действующее до настоящего момента соглашения между правительствами России и Казахстана было подписано в Москве 2 декабря 2014 года.
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