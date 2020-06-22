ФСБ рассекретила расправу фашистов над 900 солдатами во время Второй мировой
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УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало в Государственный архив документы о преступлениях фашистов в регионе в годы Второй Мировой войны, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что в 1942 году нацисты расстреляли 900 красноармейцев: сначала солдат раздели догола, выкололи глаза и вырезали на телах пятиконечные звезды.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. В ходе конфликта погибли 28 миллионов человек.
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