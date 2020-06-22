Патриарх Кирилл призвал ВС России «держать сухим порох в пороховницах»

Патриарх Кирилл в годовщину начала Великой Отечественной войны обратился с пожеланиями к представителям Вооруженных сил (ВС) России и верховному главнокомандующему — президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах», — сказал патриарх на открытии главного военного храма страны в подмосковной Кубинке.

Он отметил, что ВС должны быть всегда на высоте своего призвания, а «дух наших воинов» должен быть всегда несокрушимым и сильным для осознания необходимости положить за Родину свою жизнь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин считает память о войне для россиян абсолютно священной

— Путин приехал в главный храм Минобороны

— Началось освящение главного храма ВС России