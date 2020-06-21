Британские ВМС следили за проходом российского корабля через Ла-Манш

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании отслеживали проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш, сообщается на сайте британского флота.

Российское судно сопровождали фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne, указано в сообщении. Подчеркивается, что британские ВМС отслеживают прохождение кораблей через зону интересов Великобритании на постоянной основе.

При этом в сообщении отмечаются «безопасное и профессиональное» действия российского корабля.

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