Сто военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки в ВС РФ

Более 5,7 тыс. военнослужащих российской армии вылечились от коронавируса с начала пандемии, за сутки выздоровели 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5726 человек», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что число излечившихся среди гражданского персонала выросло до 656.

Общее число военнослужащих, остающихся в больницах Минобороны, составляет 632.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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