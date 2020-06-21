Турция перебросила дополнительные силы спецназа в Ирак
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Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака, сообщает турецкое министерство обороны на своей странице в Twitter.
«Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции «Коготь тигра»» – указано в сообщении.
При этом число переброшенных бойцов не указано.
Операция «Коготь тигра» проводится турецкими военными против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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