Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии, сообщается на сайте российского МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров, указано в сообщении. Стороны подчеркнули безальтернативность прекращения боевых действий и начала диалога всех сторон конфликта.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил готовности египетской армии вмешаться в происходящее в Ливии и назвал такое вмешательство легитимным.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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