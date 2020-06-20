В ЛНР предупредили Зеленского о возможном возвращении режима боевой готовности

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказал, что может вернуть режим полной боевой готовности в республике, если обстрелы территорий не прекратятся.

По его словам, в мае он уже объявлял о введение режима полной боевой готовности, и обстрелы прекращались. В пятницу, 19 июня, он узнал о гибели мирного жителя, трех пострадавших и разрушении жилых домов в республике и решил вновь обратиться к президенту Украины. Пасечник пообещал вернуть режим.

«Обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен», — цитирует Пасечника РИА «Новости».

Он призвал Зеленского предотвратить гибель детей, пенсионеров и других мирных граждан, а также выполнить главное предвыборное обещание — «принести Украине и республикам Донбасса мир».

«Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника – Дня Победы – продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово», — обратился к украинскому лидеру Пасечник.

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