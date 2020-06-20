Подозрительную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Японские военнослужащие заметили неизвестную подводную лодку возле территориальных вод страны. Об этом написало Минобороны Японии в Twitter.
Патрульный самолет и эсминец Японии заметили подозрительный объект еще 18 июня. По их данным, подлодка держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима префектуры Кагосима. Позднее, 20 июня, ее уже заметили за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ префектуры Кагосима.
В связи с этим министр обороны Японии Таро Коно приказал быть бдительнее и собирать информацию о подводной лодке.
«Министерство обороны и силы самообороны будут принимать решительные меры для твердой защиты территории, территориальных вод и воздушного пространства Японии на основе указаний министра», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взрыв на подлодке произошел в Иране