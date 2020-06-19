Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сама по себе Польша «вряд ли может представлять угрозу для России», подчеркнул пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что Россия считает нежелательным «последовательный дрейф» инфраструктуры НАТО к ее границам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России

— В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО

— Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США