Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сама по себе Польша «вряд ли может представлять угрозу для России», подчеркнул пресс-секретарь.
При этом Песков отметил, что Россия считает нежелательным «последовательный дрейф» инфраструктуры НАТО к ее границам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России
— В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО