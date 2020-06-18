В Армии России от COVID-19 излечились свыше 5,3 тысячи человек
В Минобороны России рассказали об эпидемиологической ситуации среди военных и гражданского персонала ведомства. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Так, за сутки от заболевания излечились 118 военных. Общее число вылечившихся от нового типа коронавируса COVID-19 за время пандемии превысило 5,3 тыс. человек.
Кроме того, среди гражданского персонала от коронавирусной инфекции излечились 615 пациентов.
Среди активных случаев заболевания числятся 1 557 человек. Положительный результат анализов на коронавирус также остается у 260 курсантов и слушателей военных вузов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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