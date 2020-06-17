США передадут Украине оборудование на более чем $60 млн

Соединенные Штаты передадут Украине оборудование на более чем $60 млн. Об этом сообщается на странице посольства США в Киеве в Facebook.

Ранее украинский посол в США Владимир Ельченко заявил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о закупке трех крупных партий вооружения и ожидает поставки трех катеров типа Island в 2020 году.

«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — рассказали в посольстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина получит от США еще $250 млн военной помощи

— Украина получила от США военное и медицинское оборудование на $25 млн