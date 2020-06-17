WP узнали о саботировании Пентагоном вывода войск США из ФРГ

Пентагон намеренно тормозит процесс сокращения присутствия американских военных в Германии, о котором ранее объявлял президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что на вывод войск понадобится много времени. Чтобы реализовать этот план, Трампу нужно содействие Министерства обороны США, указывает газета.

При этом источник отмечает, что военное ведомство фактически игнорирует данное намерение американского лидера. По его словам, в подобном игнорировании пожелания Трампа со стороны генералов «нет ничего героического».

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