Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом.

По его словам, в России уже оказались военные из таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Сербия, Таджикистан, Туркменистана, а также Узбекистан.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.