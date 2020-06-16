В Симферополе отменили парад Победы

Парад Победы в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в Симферополе. Об этом написал на странице в сети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что такое решение было принято в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. Поэтому парад Победы состоится в этом году только в Керчи. В Симферополе мероприятие пройдет только в 2021 году.

«Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев», — добавил Аксенов.

Запланированные на 24 июня парады Победы отменили ранее и в других российских регионах: в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске. Решение об отмене парадов было принято в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в этих субъектах и опасностью распространения коронавируса.

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