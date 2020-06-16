Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Причиной отказа стала сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Парад Победы в этом году решили отменить в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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