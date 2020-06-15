Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore
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Глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил, что страна приостанавливает размещение американских ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По словам министра, остановка развертывания комплексов связана с их стоимостью и сроками развертывания.
Коно также отметил, что невозможно обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее пуска.
При этом, как рассказал министр, Aegis останутся на эсминцах японской обороны.
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