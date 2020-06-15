Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore

Глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил, что страна приостанавливает размещение американских ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам министра, остановка развертывания комплексов связана с их стоимостью и сроками развертывания.

Коно также отметил, что невозможно обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее пуска.

При этом, как рассказал министр, Aegis останутся на эсминцах японской обороны.

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