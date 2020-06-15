Канадские военные инструкторы вернутся на Украину

Канадские военные инструкторы снова приедут на Украину, где продолжат обучать солдат. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление канадского Минобороны.

По данным канала, на Украине, несмотря на пандемию коронавируса, остались порядка 60 канадских военных.

«Было принято решение отправить еще 90 человек из числа служащих ВС», — говорится в тексте электронного письма представителя ВС Канады Леи Кэмпбелл.

Как стало известно, они будут переброшены на место в июне. Этим военным сначала предстоит пройти 14-дневный карантин, после чего «они будут готовы продолжить свою миссию по оказанию содействия силам безопасности Украины», отмечает Кэмпбелл.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Канада решила поставлять вооружение на Украину

— На Украину прибыли 50 канадских военных

— Военные Канады отчитались о подготовке украинских солдат